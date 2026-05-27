Јована Јеремиќ уценувана со интимни фотографии: И барале за 20.000 евра, во спротивно сите ќе ја видат гола

Водителката Јована Јеремиќ е мета на онлајн измамници кои се обиделе да изнудат дури 20.000 евра од неа користејќи лажни, интимни фотографии на кои таа е целосно гола.

Оваа шокантна информација прв ја објави нејзиниот соработник Алекса Марковиќ, кој детално опиша како било кога уценувачите контактирале со водителката.

„Кога бевме во Врњачка Бања, ние двете седевме покрај базенот и си разговаравме, а Јована доби порака на Инстаграм, и токму таа исчезна. Таа одамна се сликала во Црна Гора во костим за капење, а тие користеле вештачка интелигенција за да ги изменат тие слики како да е гола. Единственото нешто што можеше да се види беа трите прста со кои го држеше костимот за капење, а кои покажуваа дека фотографијата е изменена“, изјавил Марковиќ за Информер во тоа време.

Јована Јеремиќ набрзо ги потврди зборовите на својот соработник, не криејќи дека е воодушевена од тоа колку верно и реално се направени нејзините лажни голи фотографии со помош на модерната технологија.

„Имам фотографија од Црна Гора каде што седам на скалите во костим за капење, а тие соблекоа сè и изгледам како да сум целосно гола. Ми направија градите, имам гради какви што би можеле да посакате на таа слика. Најинтересно е што го направија женскиот орган совршено, само мал број од оние што го виделе знаат… Вештачката интелигенција го прави тоа толку добро што навистина е така во реалниот живот. Да не беа тие три прста со кои го држев мојот костим за капење, кои не можеа да ги избришат, не знам како ќе се извлечев, тоа ќе им поминеше“, рече видливо шокираната Јована Јеремиќ.

