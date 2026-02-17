Јована Јеремиќ се соблече: Водителката се подготви за спа (видео)

Водителката Јована Јеремиќ реши да направи кратка пауза од работата, па отиде во Врњачка Бања на мини одмор и објави видео во костим за капење и се пофали со своето тело.

Јована Јеремиќ, која неодамна откри како почнала да живее заедно со своето момче Милош Стојановиќ Тигра, реши да направи кратка пауза од работата и обврските.

Пејачката одлучи да се опушти во Врњачка Бања со спа центар и базен, а своето прекрасно тело и завидна фигура го покажа во видео кое го објави на својот Инстаграм профил.

Јована позираше во светкав костим за капење и покажа колку е полна со енергија кога почна да скока наоколу. Сепак, за неа нема одмор од тренинг, па покрај опуштањето, таа откри кои вежби се следни на распоредот.

Foto: Instagram printscreen/jeremicjovana