Јелена Карлеуша за документарецот за Саша Поповиќ: „Сузана ме не повика“

Пејачката Јелена Карлеуша откри дека Сузана Јовановиќ, вдовицата на Саша Поповиќ, не ја поканила да зборува за него во филмот што се снима. Документарецот се снима на повеќе локации, а досега пред камерите разговарале повеќе од 50 луѓе.

Сепак, Карлеуша нагласува дека, и покрај долгогодишното познанство и децениската соработка со Поповиќ, таа не е еден од нив.

– Не ми се јавила, сè уште не, но со Сузана сум супер, разговараме секој ден – изјави Карлеуша за Република.

Да потсетиме дека пејачот Дејан Ќирковиќ Ќира, кум на Саша Поповиќ, исто така откри дека никој не го контактирал за учество во документарец за магионичарот од шоубизнисот.

