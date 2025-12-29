Јелена Карлеуша трпи јаки болки и не може да живее без овие лекови

Музичката ѕвезда Јелена Карлеуша во новогодишно интервју истакна дека следната година не би сакала да биде толку добра личност како што тврди дека е сега, а она без што не може да замисли еден ден, ја изненади целата јавност.

На прашањето „Без што не може да замисли ден“, Јелена даде неочекуван одговор.

– Без лекови против болки. Имам постојани мигрени и болката е нешто со кое живеам. Би сакала еден ден во животот да немам главоболка – откри таа.

Таа често истакнува дека нема пороци и дека се храни здраво, и затоа ја одржува својата убавина.

– Немам пороци, не пушам, не пијам, дури ни кафе не пијам. Не јадам месо, јадам свежо овошје и зеленчук, пијам многу вода и чај. Јадам барем една зелена храна со секој оброк. Со децении се грижам за моето лице и тело само со производи „la mer“, кои се исклучително масни и хранливи. Кожата се негува и однадвор и однатре.

Како што истакнува, годината што помина зад нас беше животна лекција, а следната ќе покаже дали 2025 година излезе како победник.

– Целата оваа година е животна лекција. За луѓето, предавството, за слабите, паѓањето и издигнувањето, за внатрешната борба. Година на осознавање на вистинските силни страни и гледање на слабостите. Година што би убила многумина. Дали таа ме уби мене, ќе покаже 2026 година – рече Јелена.

