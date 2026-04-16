Јавноста згрозена: Колегата му го краде бакшишот на Саша Матиќ среде настап, но ги заборави камерите (видео)

На социјалните мрежи се појави срамно видео од еден од настапите на Саша Матиќ, кое предизвика лавина реакции и ја згрози јавноста.
Во видео кое кружи на Тикток, клавијатуристот, додека никој не обрнува внимание, посегнува и ги зема парите што претходно му биле оставени како бакшиш на пејачот.
Сè се случува многу брзо, но е јасно снимено со камера, поради што видеото предизвика лавина лоши коментари. Особено внимание предизвика фактот што инцидентот се случил пред самиот пејач, кој не можел да забележи што се случува поради неговиот хендикеп.
