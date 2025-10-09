Јашар има вила со базен во  Турција: Ѕирнете во луксузниот рај на популарниот пејач

Пејачот Јашар Ахмедовски го поминува слободното време во куќата во Турција.

Многу локални музичари сакаат да ги поминуваат летата на атрактивни дестинации, вклучувајќи го и пејачот Јашар Ахмедовски, кој го пронашол својот мир во ексклузивното одморалиште Фетије во Турција.

Неговата вила со базен е совршено место за релаксација, а Турција го привлекува поради богатата кулинарска понуда и гостопримливиот менталитет што го освоил.

„Најмногу сакам да одам таму во мај, кога температурите се пријатни. Јули и август се многу жешки, тоа го избегнувам. Па останувам околу петнаесет дена кон крајот на мај, почетокот на јуни, а потоа повторно одам во септември, октомври и така натаму секоја година“, вели Јашар и открива за што е воодушевен.

„Луѓето се како нашите, храната е како нашата, мирната енергија и одличното друштво. Фетије е модерно место, нема многу туристи, не е како Анталија и оние региони каде што е премногу преполно. Тоа е уште една причина зошто сакам таму“, откри пејачот.

Пејачот ги научил основите на нивниот јазик во текот на сите овие години живеење во Турција, а сега комуницира многу добро со мештаните. „Знам да зборувам, ги разбирам сите, морам да признаам дека добро ми оди (се смее)“, додал Јашар.

Instagram/jasar.ahmedovskii