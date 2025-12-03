„Јас не сум тука да ја поддржувам“: Гоца Тржан брутално за својата ќерка и нејзиното момче

Пејачката Гоца Тржан се појави на настан во Белград каде отворено проговори за врската со нејзината ќерка Лена и нејзиното ново момче.

Гоца Тржан, која откри дека не ја принудува својата ќерка да се запише на факултет, нагласи дека нема проблеми во нивната врска, но и дека Лена не сака да се пишува за неа во медиумите.

– На мојата ќерка Лена не ѝ се допаѓа кога луѓето пишуваат за неа. Има многу наслови што ја нервираат, а нејзините профили на социјалните мрежи се приватни. Сакаше да биде на Инстаграм, па сега може да ја вкуси супата што ѝ се служи – рече пејачката со насмевка.

Таа додаде дека не се меша многу во изборот на партнер на нејзината ќерка, но и дека останува доследна како родител.

– Не бранам ништо ниту од неа, ниту од нејзиното момче. Не сум тука да ја поддржувам, тука сум да бидам родител, пред сè, и едукатор. Секако, мојот коментар е важен за неа, но и тој е фин човек, па затоа таа нема проблем со тоа – заклучи Гоца за Лена, која често споделува фотографии со своето момче.

Foto: instagram printsceeen/lenamariinkovic/gocatrzan