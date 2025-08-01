Јана Тодоровиќ се присети на настап кој никогаш не го заборава: „Ја тепаше додека пеевме“

Пејачката Јана Тодоровиќ се смета за една од најбараните и најплатените забавувачи во Србија. За време на едно интервју, таа раскажа за сè поопасните ситуации со кои се соочила во текот на нејзината кариера, но таа една забава, на која настапувала со покојниот Шабан Шаулиќ, особено ѝ останала врежана во сеќавањето.

– Сопственикот на таа забава се напил толку многу што побарал само Шабан и јас да застанеме до масата и да му испееме една песна, „Милица Стојан Волео“ – пејачот еднаш им кажал на медиумите, а потоа продолжил:

– Додека Шабан му ја пееше таа песна, тој почнал да ја удира својата 17 или 18-годишна ќерка така пред наши очи. На крајот, полицијата дојде да интервенира, а најстрашното беше кога во еден момент, од силата на ударот, солза од таа девојка завршила на лицето на Шабан. Подоцна ми кажа дека се чувствувал како да е солзата на Илида или Санела.

фото: facebook/Jana Todorovic My Idol