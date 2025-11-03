Јана Тодоровиќ јавно ѝ честиташе роденден на ќерка си: „ Те сакам“

Ќерката на фолк пејачката Јана Тодоровиќ, Кристина Џулијен, го слави својот 19-ти роденден. Јана се огласи на Инстаграм за да го прослави овој настан. Сподели фотографија од нив заедно и јавно ѝ кажа дека ја сака.

„Среќен роденден, мамо. Те сакам“, напиша Јана Тодоровиќ во описот на фотографијата.

За потсетување, Јана Тодоровиќ и нејзината ќерка Кристина неодамна се најдоа во центарот на вниманието откако пејачката ја понижи својата наследничка пред толпа новинари на забава.

Јана призна пред камерите дека испила три пива, што ја направило поопуштена, но нејзината ќерка беше целосно разбеснета од нејзиното однесување. – Не си за камера, ова е последното интервју што ќе го дадеш. Ве бакнувам – рече тогаш Јана.

Foto: Instagram prescreen/janavip2011