Јана Тодоровиќ ги откри проблемите во нејзиниот брак – Со сопругот имаат несогласувања околу ова

Јана Тодоровиќ е во брак со Иван Тодоровиќ, синот на Света Тодоровиќ, познат бизнисмен, неколку децении, а неодамна објави фотографии од нивната свадба.

Двојката има хармоничен брак и никогаш не била вмешана во скандали, но Јана откри дека нејзиниот изглед бил предмет на несогласување меѓу нив.

Познато е дека сопругот на пејачката не ѝ дозволил да ги намали градите, иако таа сакала да се оперира за да ги намали болките во грбот, а сега открила дека и нејзиниот стил на облекување бил предмет на дискусија.

Како што тврди Јана, таа секогаш се грижи кога работи да биде облечена лежерно, а едно време нејзиниот сопруг инсистирал таа да носи мини здолништа, поточно, да се облекува попровокативно.

– Сопругот и јас отсекогаш сме се согласувале за сè, се биравме еден со друг и секако нема проблеми во нашата комуникација. Имено, едно време носев што сакав да носам, и секако дека тоа го правам и денес, но едно време тој инсистираше да се облекувам попровокативно, што секако не сакав – изјавила Јана за Блиц, и додала:

Секогаш сакав да носам што ми се допаѓа, а не што некој очекува од мене. Што се однесува до мојата ќерка, таа е попустлива, каде што сакав да ја стегнам, тој ја опушта, но на крајот ја одгледавме како што треба.

Инаку, Јана се најде во центарот на скандал пред неколку месеци кога ѝ се развика на ќерка си пред сите на еден настан.

foto: printscreen/instgaram