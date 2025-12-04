Ја украси елката, но и лавот: Јована Јеремиќ ги покажа новогодишните украси во својот стан

Водителката Јована Јеремиќ ги покажа шарените новогодишни декорации во својот дом, како и писмото на нејзината ќерка Леа до Дедо Мраз.

Жешката водителка Јована Јеремиќ, која го запали интернетот со своите фотографии од теретана, ги започна своите празнични подготовки и, заедно со нејзината ќерка Леа, го украси својот стан во новогодишен дух.

Јована, сè сподели преку Инстаграм, покажувајќи како двете уживале во уредувањето на секој дел од домот.

Оваа година, таа одлучи да има помала елка и ја постави на масата за да се истакнат украсите на Леа. Девојката сама ги избра украсите и ја намести елката, што ги воодушеви придружниците на Јована.

Сепак, најмногу внимание привлекоа останатите декорации во станот.

Огромна црвена машна доминира на прозорецот, додека околу сликата од лав, која Јована ја чува над креветот, внимателно распоредила бели декорации и фенери, создавајќи впечатлива празнична атмосфера.

Foto: print screen/Instagram