Изгубила милиони: Јелена Карлеуша отворено за својата финансиска состојба – „Останав без многу пари“

Гостувањето на Јелена Карлеуша во емисијата на Јована Јеремиќ привлече големо внимание од јавноста, а многумина се на мислење дека пејачката била поискрена од кога било во тој разговор.

Покрај бројните теми, Јелена се осврна и на линчот што го доживува во последниот период и истакна дека поради тоа останала без значителна сума пари.

– Во последните две години доживеав неверојатен линч. Откако го поддржав избраниот претседател на оваа земја, останав без сè. Многу мои колеги се повлекоа, но верувам дека е подобро да молчат бидејќи нема да преживеат ако им се случи она што ми се случи мене. Мене ме погодува фактот што секој во демократска држава не може да го искаже своето мислење или да биде во страв – рече Карлеуша, а потоа додаде:

– Изгубив и социјални мрежи и настапи, но и милиони. Јас сум една од, ако не и најплатената пејачка од овде и навистина останав без многу пари. Сепак, сето ова само ми даде мотивација да продолжам во таа насока. Сигурен сум дека со текот на времето многумина ќе ми дојдат со извинување и трпеливо го чекам тоа. Верувам дека сум на вистинската страна, и дури и да остане ситуацијата каква што е сега, ќе успеам да ја надминам, не би ми било првпат – заклучи пејачката.

