Ивана Селаков откри што и приредила Цеца додека и пеела придружен вокал: „Не знаев тука што…“

Ивана Селаков наскоро ќе го одржи својот прв соло концерт во Белград, а пред да го изгради своето име на сцената, таа пееше придружни вокали за Цеци Ражнатовиќ, која ѝ помогна на почетокот на нејзината кариера.

Во времето на концертот на Цецa na Ушќе, Ивана одлучи да го сними својот прв албум и да побара совет од ѕвездатa.

– Во моментот кога решив да го снимам мојот прв албум и да ја исполнам мојата желба, мислејќи дека можеби никој нема да го чуе, но јас ќе го снимам. Во тоа време, пеев придружни вокали за Цецa и имавме убав деловен однос, не се дружевме, но таа секогаш беше многу фер, фина, коректна и комуникативна со сите нас. Го снимив албумот во нејзиното студио и не знаев што ќе правам, се осмелив да ја прашам за совет што да прави со тој албум – се присети пејачката во емисијата „Гранд специјал“ и додаде дека не очекувала дека Цеца ќе го покани Саша Поповиќ:

– Ме сослуша и рече дека ќе ми се јави за пет минути, закажа состанок со Саша Поповиќ и да го донесам албумот. Таа го направи тој прв чекор и ѝ благодарам неизмерно, тој ме прифати мене и албумот, без услови. Толку прекрасен однос од првата песна, првиот албум – рече Селаков.

