Искрена исповед на Марија Шерифовиќ од филмот за Саша Поповиќ: „Сигурно ми е малку лут“

Документарниот филм за Саша Поповиќ, кој беше емитуван неодамна, привлече големо внимание од јавноста, а емотивната приказна за животот и кариерата на поп-магионичарот беше заокружена со исповеди на семејството, пријателите и најблиските соработници.

Некои од најубавите спомени останаа врежани во срцето и душата на Марија Шерифовиќ, која со години беше дел од омилениот проект на Саша „Ѕвезде Гранда“.

– Сигурна сум дека… Добро, можеби е малку лут на мене, но знаеше дека кукам две, три години, но сигурна сум дека е горд на сите вас поради начинот на кој пристапивте кон форматот од моментот кога го немаше – гордо и со насмевка рече Марија Шерифовиќ.

Филмот е емотивен помен на човек кој создаваше ѕвезди, но пред сè, беше запаметен како пријател, сопруг, татко и колега.

фото:instagram printscreen/serifovic