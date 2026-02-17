Ирина Шајк во црно бикини: Прекрасна, природна и неодолива

Една од најпознатите модели на денешницата, Ирина Шајк, која неодамна го прослави својот 40-ти роденден, ги замени студените денови во Њујорк со сонцето и плажата во Мајами, каде што отиде со својата ќерка Леа, над која го дели старателството со актерот Бредли Купер.
Ирина ја покажа својата фигура во црно бикини и јасно стави до знаење дека сè уште е едно од најголемите имиња во ангелите на „Викторијас сикрет“, а по модната ревија за познатиот бренд каде што носеше секси долна облека, имаме можност да ја видиме во овој полежерен изглед.
Sultry Valentine Stunner: 40-year-old Irina Shayk turns heads in tiny bikini at Miami Beach (photos)
Model Irina Shayk set social media buzzing after stepping out in a black bikini during a Valentine’s Day beach outing in Miami Beach, Florida.
Read More: https://t.co/30DULRgJBW pic.twitter.com/Yz2qDjbbaB
— 9jaonline Magazine (@9jaonlinemagzin) February 16, 2026
Заносната Русинка беше во одлично расположение; си играше во плитките води, шеташе по плажата и не ја симнуваше насмевката од лицето, носејќи црна капа и црни очила за сонце.
Irina Shayk brought serious supermodel heat to Miami Beach and the ocean wasn’t the only thing turning heads.
📸 Backgrid
See more: https://t.co/gO4vqLKlPK pic.twitter.com/RTdqnL3csI
— TMZ (@TMZ) February 16, 2026
Нејзините долги, витки нозе, рамен стомак и природни гради беа во преден план, и повторно се уверивме дека таа е една од најубавите жени со причина – и сè уште е.
фото: printscreen/instgaram/irinashayk/Х