Инстаграм воведува големи промени: Една опција предизвикува хаос кај корисниците

По долго чекање и бројни барања од корисниците, Инстаграм конечно воведе опција што ви овозможува да ги уредувате коментарите што веќе се објавени.

Иако на прв поглед може да изгледа како мала работа, оваа иновација го менува начинот на комуникација на една од најпопуларните социјални мрежи.

Порано, секоја грешка во коментарот, без разлика дали станува збор за печатна грешка или лошо формулирана реченица, можеше да се исправи само со бришење и препишување, што честопати го нарушуваше текот на разговорот и предизвикуваше конфузија.

Сега корисниците можат да ги корегираат своите коментари без да ги отстранат, што ги прави дискусиите појасни и поприродни.

Сепак, оваа опција не е неограничена, промените се дозволени само во првите 15 минути по објавувањето.

Во овој краток период, можно е да се промени содржината на коментарот неколку пати, без разлика дали станува збор за корекција на грешки или целосно преформулирање на пораката. Исто така, секоја промена ќе биде означена со ознаката „изменето“, така што е јасно дека коментарот последователно е променет.

Важно е да се напомене дека може да се промени само текстот, додека дополнителните елементи како што се сликите остануваат непроменети. Исто така, нема опција за гледање на историјата на промените, па затоа другите корисници не можат да знаат што точно е променето, туку само дека се случила промена.

Оваа функција постепено се воведува низ целиот свет и се очекува наскоро да стане достапна за сите. На некој начин, Инстаграм ја следи практиката на другите платформи каде што уредувањето на објавената содржина е веќе вообичаена.

Мислењата за оваа иновација се поделени. Некои веруваат дека таа ќе придонесе за подобра комуникација и ќе ги намали недоразбирањата, додека други предупредуваат дека може да се злоупотреби. На пример, некој може да промени коментар откако ќе добие реакции, со што ќе се промени значењето на целата дискусија.

Дополнителен проблем може да се појави кога корисниците ќе видат дека коментарот е променет, но не знаат што точно е променето, што може да предизвика сомнеж и недоверба. Исто така, постои страв дека луѓето ќе обрнат помалку внимание на пишувањето коментари, потпирајќи се на можноста за подоцнежни корекции.

Сепак, ограничувањето од 15 минути беше воведено за да се спречи поголема злоупотреба, идејата е да се исправат грешките, а не да се промени значењето на пораките потоа. На овој начин, Инстаграм се обидува да најде рамнотежа помеѓу флексибилноста за корисниците и зачувувањето на сигурна комуникација.