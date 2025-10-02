Инстаграм воведе нов формат за „reels“

Инстаграм воведе нов видео формат во ултраширока резолуција од 5128×1080 пиксели.

Најновиот формат на Инстаграм, 5128×1080 px, сè повеќе го користат брендовите и креаторите на содржини поради неговата единствена можност за прикажување видео материјал во панорамски, широк формат.

Овој формат е особено погоден за „ролни“ за раскажување приказни, бидејќи обезбедува уникатно визуелно искуство кое го привлекува вниманието на публиката.

За да ги креираат овие видеа, корисниците можат едноставно да ја користат платформата Canva и да следат неколку чекори:

-Изберете ја опцијата „Прилагодена големина“ и внесете ги димензиите 5128 × 1080 px

-Вметнете ги вашите видеа или слики во таа рамка

-Зачувајте го видеото хоризонтално

-Поставете на Instagram Reels

