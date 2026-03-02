Instagram пристигнува на големите екрани

Два месеци откако Instagram го објави лансирањето на својата ТВ апликација за уредите Amazon Fire, сега објавија дека апликацијата ќе биде достапна на многу поголем број уреди. Имено, сите оние кои сакаат да уживаат во скролањето низ Instagram и гледањето Reels на големиот екран ќе бидат воодушевени од фактот дека оваа апликација доаѓа и на уредите Google TV. Ова значително ја проширува базата на (потенцијални) корисници, но на почетокот има некои лоши вести за сите оние кои не живеат во САД. Имено, засега апликацијата ќе биде наменета само за американскиот пазар.

Лансирањето на апликацијата на големиот екран го потврди извршниот директор на Instagram, Адам Мосери, на социјалната мрежа Threads, јасно ставајќи до знаење дека ова не е некаков мал експеримент, туку дека компанијата сега ги гледа телевизорите како сериозна платформа за гледање Reels, а не само како некаков секундарен начин за пристап до видеа од Instagram.

Како и класичниот Instagram, апликацијата TV е персонализирана за секој корисник, односно им прикажува содржина, т.е. теми и видеа од креаторите врз основа на нивната претходна активност на апликацијата. Содржината на самата ТВ апликација е поделена на канали и категории како што се музика, спорт, патувања, готвење, комедија, lifestyle и вирални видеа.

Видеата може да се лајкуваат, гледаат и споделуваат со други корисници директно преку ТВ апликацијата. Тие се репродуцираат автоматски, а искуството со гледање Instagram на телевизор е слично на постојано менување на каналите на телевизор, само што видеата се многу пократки.

На еден телевизор може да се додадат дури пет профили, што треба да ги покрие семејните потреби, а исто така е можно да се отвори посебна сметка само за гледање видеа на големиот екран.

Со оглед на тоа што YouTube е исклучително популарен на телевизорите (а компанијата постојано ја надградува и подобрува апликацијата), а TikTok веќе има своја ТВ апликација, јасно е дека Instagram не сака да заостанува зад конкуренцијата (премногу), па со новата апликација сакаат да го земат својот дел од ТВ колачот.

извор:курир.мк

фото:Freepik