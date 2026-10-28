Илда Шаулиќ скршена од болка по смртта на свекорот: Пејачката привлече внимание поради начинот на кој се збогува со него

Пејачката Илда Шаулиќ сподели тажна вест што ги погоди нејзините најблиски. Во семејството завладеа тага по ненадејната смрт на нејзиниот свекор, а Илда одлучи да му оддаде почит со објава на Инстаграм.

Наместо долг проштален говор, пејачката избра фотографија со посебна симболика. На неа нејзиниот свекор е во друштво на нејзиниот татко, легендарниот Шабан Шаулиќ, кој почина пред неколку години. Со фотографијата таа сподели емотивна порака во која ја откри тагата по загубата.

„Ненадејно нè напушти таткото на Бојан, дедото на Ема, мојот свекор. Отиде кај својот пријател за да го продолжат дружењето и заедничкиот риболов. Таму некаде…“, напишала Илда, додавајќи емотикон со склопени раце.

Нејзината порака привлече внимание токму поради начинот на кој го опишала заминувањето на свекорот. Спомнувајќи го својот татко, таа потсети на посебната врска што ја имал со починатиот, оставајќи впечаток дека верува оти двајцата пријатели повторно се сретнале на некое друго место.

Фотографијата така стана повеќе од обична спомен-слика, бидејќи ги поврза сеќавањата на двајца луѓе кои повеќе не се меѓу нивните најблиски. Зборовите на Илда сведочат за болката што ја носи ненадејната загуба на член на семејството, но и за утехата што спомените од заедничките моменти можат да им ја дадат на најблиските.

Со оваа објава пејачката се прости од својот свекор и сподели со следбениците дел од тагата низ која минува нејзиното семејство.

foto: Printskrin / Instagram / ildasaulic