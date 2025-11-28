Илда Шаулиќ покажа како ја накитила елката: Еден детаљ ќе ве воодушеви

Пејачката Илда Шаулиќ, со помош на нејзината ќерка Ема, ја украси новогодишната елка, а наместо класични украси, гранките беа украсени со фотографии од нејзините најблиски. Илда Шаулиќ, нејзиниот сопруг Бојан и ќерката Ема изградија семејно гнездо во луксузна вила на Бежанијска коса.

Божиќното дрво е во центарот на вниманието во пространата дневна соба на Илда, која зрачи со посебен, емотивен шарм. Наместо класични декорации, Илда Шаулиќ сакаше дрво кое ќе има личен печат и ќе ја раскаже нејзината приказна. Го украси со жолти светла, додека наместо фенери, избра златни рамки исполнети со стари семејни фотографии.

Околу елката се поставени фигури на Дедо Мраз и џуџиња, а на целиот амбиент дополнителна топлина му дава луксузен камин што го прави просторот уште попријатен.

Foto: instagram printscreen/ildasaulic