И дојде на гости во емисија, па откако водителката ја испровоцира, пејачката веднаш и возврати и ја изнервира: Антониа „и го плесна в лице“ на Ивана, а водителката… експлодира или искулира? (ВИДЕО)

Антониа Гиговска од ден на ден станува се попоуларнa, попозната, посакана и пообожувана од своите следбеници. И оние на социјалните мрежи и оние покрај сцената во клубовите, дискотеките, плоштадите… Kаде и да настапува, публиката со аплаузи ја дочекува и со овации ја испраќа.

А кога си во жижата на популарноста и фокусот на вниманието на медиумите e насочен кон тебе, барем оние кои се занимаваат со естрада и забава, па да сакаат да те имаат ексклузивно или како и да е веќе, за гостинака во поткаст, во прилог, во магазин, ток шоу, емисија…

Така, Гиговска неодамна беше гостинка во емисијата „Жешки ѕвезди“ („Hot Stars“) кај водителката Ивана Јанковска. И како што е редот или потчно како што важи едно непишано правило, кога ќе се сретнат две супериорни жени или барем за такви се сметаат себе си, неретко „искрат искри“. Во оваа прилика до душа само вербално, ама затоа се поткачија баеги остро… Речиси „на нож“!

Имено, покрај сите муабети во еден момент водителката со едно прашање ја испровоцира гостинката, а пејачката веднаш и возврати и ја изнервира домаќинката.

До душа прашањето не беше и кој знае колку „страшно“, ама очигледно на Антониа од една страна и е „полн куферот“ од трачеви и скандали да се врзуваат за нејзиното име.

Од друга страна лузните од минатотот тешко се бришат, па ако постојано ги чепкаш одново се отвораат старите рани.

Можеби токму затоа откако во тој момент „работите излегоа од контрола“, Антониа „и го плесна в лице“ на Ивана, а што мислите, водителката експлодира или искулира?

Ако сте ја гледале премиеата знаете како заврши „вербалниот конфликт“ помеѓу пејачката и водителката, ако пак не – погледнете, дали навистина работите излегоа од контрола?

