Храна што луѓето над 50 години треба да ја јадат еднаш неделно

Зајакнувањето на вашиот имунолошки систем е важно за секого, но станува уште поважно по 50-годишна возраст бидејќи ризикот од сериозни инфекции е поголем отколку на помлада возраст.

„По 50-годишна возраст, имунолошкиот систем станува побавен и помалку ефикасен во реагирањето на инфекции, што се нарекува имуносенесценција“, објаснува алергологот и имунолог д-р Брајан Гринберг. Тој додава дека хроничното воспаление со низок степен исто така се зголемува, што ги прави луѓето поподложни на болести и побавно закрепнување, па затоа исхраната за зајакнување на имунитетот станува сè поважна како што старееме.

Експертите велат дека луѓето над 50 години треба да јадат масна риба секоја недела за да го поддржат својот имунолошки систем. Д-р Аманда Салих, доктор по медицина, магистер по јавно здравје, алерголог и имунолог во Медицинскиот центар на Универзитетот Раш, вели: „Масните риби како див лосос, сардини, скуша и пастрмка се одлични извори на природен витамин Д, витамин Б12 и селен, како и други микронутриенти важни за имунолошкиот систем“.

Таа, исто така, истакнува дека омега-3 масните киселини DHA и EPA имаат антиинфламаторни својства и ја нагласува важноста на протеините: „Протеините се клучни за имунолошката функција бидејќи имунолошките клетки, антителата и сигналните молекули се направени од протеини.“

Колку често и како се консумира масна риба е исто така важно. Имунологот д-р Амиира Ауџнараин вели дека на возрасните генерално им се препорачува да јадат масна риба два до три пати неделно, со големина на порција од околу 3 до 4 унци.

Таа, исто така, предупредува дека начинот на подготовка е важен, советувајќи да не се пржи и препорачува печење, печење на скара или пржење на воздух за да се зачува хранливата вредност.

Покрај масната риба, експертите наведуваат и други намирници кои можат да помогнат во имунитетот по 50-годишна возраст. д-р Гринберг посочува на ферментираната храна како кисела зелка, ферментиран зеленчук и кимчи како оние кои имаат позитивен ефект врз цревата: „Поголемиот дел од имунолошката активност е тесно поврзан со цревата.“

Д-р Мохамед Јунус, алерголог и имунолог во Универзитетскиот медицински центар „Хакенсак“, додава дека лиснатиот зеленчук исто така игра важна улога, велејќи: „Антиоксидансите што ги содржат помагаат во борбата против оксидативниот стрес што може да ги оштети имунолошките клетки“. Д-р Салих заклучува дека, покрај исхраната, спиењето, движењето, намалувањето на стресот и вакцинацијата се исто така важни како дел од зачувувањето на здрав имунолошки систем.

фото:Freepik

Извор: Kurir