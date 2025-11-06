Хаос на настапот на Миле Китиќ, а камерата од публиката улови се’: „Не се туркај!“

Не е невообичаено пејачите да доживеат лоша среќа на настапите и концертите, а денес ништо не може да помине без да биде снимено на камера.
Ваквите видеа обично веднаш завршуваат на социјалните мрежи, каде што стануваат вирални, а публиката ги споделува една со друга.
Сега, на Миле Китиќ му се случи ситуација, која ја снимил некој од публиката, кој потоа го објавил видеото на Тик-ток.
Имено, пејачот се сопна од озвучувањето на сцената, за среќа не падна, но веднаш реагирал душовито со шега на своја сметка:
– Не се туркај! – рекол Китиќ, а потоа го шутнал споменатиот предмет.
@milekitic.za.sva.vremena #milekitic #funny #comedia ♬ original sound – Mile Kitić
фото:Instagram printscreen/ milekitic