Хана Икодиновиќ во проѕирен фустан: Наследничката на Наташа, привлекува внимание каде и да се појави

Хана Икодиновиќ, наследничката на Наташа Беквалац и Данило Икодиновиќ, прерасна во вистинска убавица, а неодамна ги започна студиите во Шпанија. Иако многумина ја споредуваат нејзината убавина со Наташа кога била помлада, Хана сè уште се смета дека има нешто од пејачката но и нешто од ватерполистот, а нејзината убавина привлекува внимание каде и да се појави.

Иако има само 20 години, Хана има многу префинет вкус за мода, и често можеме да ја видиме во прекрасни и софистицирани облеки, а понекогаш, со оглед на нејзината младост, тоа може да биде провокативно. Сега Хана сподели објава што го возбуди интернетот.

На фотографијата што ја сподели наследничката на Наташа, Хана е во атрактивен проѕирен фустан, кој веројатно е со постава, но кој доволно ја возбудува имагинацијата на сите. Хана излезе во ресторан и беше како вистинска дива. Носеше црно фустанче од тул со длабоко деколте кое совршено ѝ стоеше и ја истакнуваше нејзината привлечна фигура. Беше доволно нашминкана за да ја истакне нејзината убавина, а многумина се согласија во коментарите дека наследничката на Наташа е убава од ден на ден и дека пораснала во убава и паметна девојка. Имаше и такви кои ѝ кажаа дека е иста мама.

Foto: printscreen/instgaram