„Халид, веќе ни недостигаш, твојот Чоки те сака“: Здравко Чолиќ се збогува со легендата на народната музика со трогателни зборови

Здравко Чолиќ се огласи на социјалните мрежи по смртта на неговиот колега Халид Бешлиќ.

Здравко Чолиќ се збогуваше со легендарниот Халид Бешлиќ, кој почина на 72-годишна возраст по кратка борба со тешка болест. Целиот регион тагува по оваа голема загуба, а Чола напиша трогателна порака на социјалните мрежи. Погледнете ги фотографиите од Халид Бешлиќ:

„Халид, веќе ни недостигаш. Нашите незаборавни дружења, патувања, а всушност сè од 1985 година, кога се запознавме. Твоите песни остануваат, како лек за душата. Почивај во мир, твојот Чоки те сака“, напиша Чола на социјалните мрежи.

Foto: printscreen/instgaram