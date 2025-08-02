Грешки што луѓето најчесто ги прават на одмор: Еве како да ги избегнете за да не ви пропадне одморот

Летниот одмор е време за релаксација и уживање, но многумина од нас несвесно прават грешки што можат да ја нарушат убавината и здравјето на кожата. Еве кои се најчестите пропусти и како да ги поправите.

Претерување со шминка и користење на тешки производи Тешките пудри, бронзери и сенки за очи, особено во комбинација со високи температури и потење, можат да ги затнат порите и да предизвикаат појава на мозолчиња. Дополнително, топлината ја топи шминката и ја прави маскарата склона кон размачкување, особено при пливање. Совет: Користете водоотпорна шминка или, уште подобро, оставете ја кожата да дише и избегнувајте шминка кога е можно.

Прескокнување или неправилно нанесување крема за сончање Многу луѓе го забораваат значењето на кремата за сончање или ја нанесуваат нерамномерно, заборавајќи на помалите или помалку изложени делови како врат, уши, стапала и раце. Ова доведува до изгореници и предвремено стареење на кожата. Совет: Нанесувајте крема темелно на сите делови од телото и обновувајте ја редовно, особено после пливање или потење.

Недоволна употреба на креми после сончање Кремите за после сончање не се само за случаи на изгореници. Тие хидрираат и регенерираат кожа која е изложена на сонце, спречувајќи сувост, пеги и оштетување. Совет: Користете хидратантни креми после секое сончање за да ја одржите кожата здрава и свежа.

Последноминутно бричење или депилација Бричењето пред плажа може да предизвика иритација, црвенило и чувство на печење кога кожата доаѓа во контакт со солена вода. Совет: Направете депилација барем два дена пред одмор, а уште подобро е да размислите за подолготрајни методи како ласерско отстранување или восок.

Со следење на овие едноставни совети, вашиот летен одмор ќе биде не само забавен туку и безгрижен за вашата кожа.

Фото:Freepik

Извор: Курир