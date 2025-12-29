Градите „пукаат“ во жешкото деколте – Водителката ги „запали“ социјалните мрежи 

Водителката Душица Јаковљевиќ објави фотографија во провокативен фустан со длабок шлиц, па нејзините гради и витки нозе беа во преден план.

Душица Јаковљевиќ повторно привлече големо внимание на социјалните мрежи, откако објави фотографија на која е во исклучително провокативен фустан.

Имено, Душица позираше во фустан со длабок шлиц кој допираше речиси до папокот, додека нејзините витки нозе беа во преден план. Смелото модно издание веднаш предизвика лавина од коментари, а следбениците не штедеа комплименти за нејзиниот изглед.

Многумина истакнаа дека водителката, изгледа беспрекорно, но и дека покажала голема храброст, со оглед на тоа што носела таков фустан на ладно време.

„Честитки, Душице, за твојата храброст. Ова е многу провокативен фустан и одлично ти стои“, гласеше еден од бројните коментари под објавата.

Foto: instagram prntscreen/dusicajakovljevic