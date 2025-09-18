Гоца Божиновска на плажа: Еве како изгледа пејачката во костим за капење

Пејачката Гоца Божиновска (60) објави фотографии од својот одмор и сите беа воодушевени. Гоца отиде на одмор, а колку ужива покажа на социјалните мрежи.

Гоца отиде на одмор со друштво, а колку се забавуваа покажаа на социјалните мрежи.

Двете се опуштија на плажа со Аперол, а пејачката ја имаше косата собрана во лежерна пунџа и без трошка шминка на лицето.

Потоа позираше во сино бикини и покажа дека иако влезе во седмата деценија, успева да одржи витка линија.

Да потсетиме дека Гоца еднаш призна дека не се чувствувала добро откако била подложена на третман со ботокс.

