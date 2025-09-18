Радио Милева на одмор

Гоца Божиновска на плажа: Еве како изгледа пејачката во костим за капење

1 мин. читање
Пејачката Гоца Божиновска (60) објави фотографии од својот одмор и сите беа воодушевени. Гоца отиде на одмор, а колку ужива покажа на социјалните мрежи.

Гоца отиде на одмор со друштво, а колку се забавуваа покажаа на социјалните мрежи.

Двете се опуштија на плажа со Аперол, а пејачката ја имаше косата собрана во лежерна пунџа и без трошка шминка на лицето.

Потоа позираше во сино бикини и покажа дека иако влезе во седмата деценија, успева да одржи витка линија.

Да потсетиме дека Гоца еднаш призна дека не се чувствувала добро откако била подложена на третман со ботокс.

Foto: Instagram.com

