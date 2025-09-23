Ѓорѓе Давид ги отпиша Карлеуша и Босанац засекогаш: „Мислев дека ги познавам, но…“

Ѓорѓе Давид е длабоко разочаран од Драган Стојковиќ Босанац и Јелена Карлеуша, кои се во жирито на музичкото натпреварување „Пинкови ѕвезди“.

Во црна маица и панталони, видливо расположен, Ѓорѓе Давид се појави на снимањето на новата емисија „Ѕвездите на Гранд“.

Во таа прилика, музичарот го коментираше жирито на натпреварувачкиот натпревар, а зборовите упатени кон Драган Стојковиќ Босанац и Јелена Карлеуша кренаа многу прашина во јавноста.

– Во „Ѕвездите на Пинк“ познавам само три лица: Зорица Брунцлик, мојата Вики и малиот Десингерица. Мислев дека ги познавам другите двајца, но всушност немам поим кои се – вели Ѓорѓе Давид, додавајќи дека на неговото мислење не влијаел фактот што се преселиле од „Ѕвездите на Гранд“ во друго натпреварување.

– Нема никаква врска со тоа што се преселија во Пинк, има врска со други работи. Но, како фер-плеј играч, им посакувам се најдобро.

Сепак, Ѓорѓе Давид не сакал да ги открие деталите од конфликтот со своите колеги.

Foto: printscreen/instgaram