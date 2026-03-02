Голем концерт на Калиопи на 17 октомври во Скопје

По целосно распродадената арена „Борис Трајковски“ во 2024 година и четирите последователно распродадени концерти во 2025 година во „Македонска филхармонија“, интересот за нејзините настапи повторно расте со интензитет што ретко се гледа на домашната сцена. Овие бројки не се случајност, туку потврда за довербата што публиката ѝ ја дава со години.

Токму затоа концертот на 17 октомври, се најавува како логично продолжение на тој успех но и како нов, амбициозен продукциски чекор напред. Ако 2024 година беше триумф, а 2025 интимна музичка доминација во филхармониски амбиент, 2026 ветува аренско доживување во полн сјај.

Со кариера која трае повеќе децении, Калиопи претставува редок пример на уметник кој успева да ја задржи својата автентичност, а притоа континуирано да се развива. Препознатлива по својата сценска моќ, силна емоција и вокал кој не остава никого рамнодушен, Калиопи ќе донесе вечер исполнета со безвременски хитови, нови музички изненадувања и продукција на високо ниво.

Организаторот најавува внимателно осмислена сценографија, светлосен и визуелен концепт прилагоден за аренско доживување, како и музичка продукција која ќе ја потенцира моќта на живиот инструментал и вокалната доминација по која Калиопи е препознатлива.

17 октомври 2026 не е само концертен датум.

Тоа е вечер во која Скопје повторно ќе му аплаудира на гласот што со децении поставува стандарди во македонската музика.