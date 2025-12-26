Гола како од мајка родена: Најубавата манекенка на светот се соблече, сè се гледа

Радио Милева „извајана“

Бразилската манекенка Алесандра Амбросио знае како да ужива во шармот на животот, но и во топлите денови од топлите краишта на светот.

Покрај тоа, таа е често активна на социјалните мрежи, каде што ги информира своите обожаватели за актуелните настани во нејзиниот приватен живот.

Неодамна објави компилација од провокативни фотографии, а една особено привлече најголемо внимание.

Алесандра храбро го фрли горниот дел од бикинито, а паметно го цензурираше интимниот дел од своето тело, оставајќи нешто на имагинацијата на љубопитните набљудувачи.

Другите фотографии исто така не беа „за фрлање“, туку напротив додадоа зачин во атмосферата. Убавицата го покажа своето совршено извајано тело.

Фотографиите брзо привлекоа бројни коментари и пофалби на социјалните мрежи, каде што обожавателите не го криеја своето воодушевување од нејзиниот изглед.

фото:Instagram printscreen/ alessandraambrosio

