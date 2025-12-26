Гола како од мајка родена: Најубавата манекенка на светот се соблече, сè се гледа

Бразилската манекенка Алесандра Амбросио знае како да ужива во шармот на животот, но и во топлите денови од топлите краишта на светот.
Покрај тоа, таа е често активна на социјалните мрежи, каде што ги информира своите обожаватели за актуелните настани во нејзиниот приватен живот.
Неодамна објави компилација од провокативни фотографии, а една особено привлече најголемо внимание.
Алесандра храбро го фрли горниот дел од бикинито, а паметно го цензурираше интимниот дел од своето тело, оставајќи нешто на имагинацијата на љубопитните набљудувачи.
Alessandra Ambrosio by Cameron Hammond for Lavarice 🖤 pic.twitter.com/g1kR1nw4mk
— The Bold Vixen (@TheBoldVixen) December 11, 2025
Другите фотографии исто така не беа „за фрлање“, туку напротив додадоа зачин во атмосферата. Убавицата го покажа своето совршено извајано тело.
Фотографиите брзо привлекоа бројни коментари и пофалби на социјалните мрежи, каде што обожавателите не го криеја своето воодушевување од нејзиниот изглед.
фото:Instagram printscreen/ alessandraambrosio