Гола како од мајка родена: Најубавата манекенка на светот се соблече, сè се гледа

Бразилската манекенка Алесандра Амбросио знае како да ужива во шармот на животот, но и во топлите денови од топлите краишта на светот.

Покрај тоа, таа е често активна на социјалните мрежи, каде што ги информира своите обожаватели за актуелните настани во нејзиниот приватен живот.

Неодамна објави компилација од провокативни фотографии, а една особено привлече најголемо внимание.

Алесандра храбро го фрли горниот дел од бикинито, а паметно го цензурираше интимниот дел од своето тело, оставајќи нешто на имагинацијата на љубопитните набљудувачи.

Alessandra Ambrosio by Cameron Hammond for Lavarice 🖤 pic.twitter.com/g1kR1nw4mk — The Bold Vixen (@TheBoldVixen) December 11, 2025

Другите фотографии исто така не беа „за фрлање“, туку напротив додадоа зачин во атмосферата. Убавицата го покажа своето совршено извајано тело.

Фотографиите брзо привлекоа бројни коментари и пофалби на социјалните мрежи, каде што обожавателите не го криеја своето воодушевување од нејзиниот изглед.

фото:Instagram printscreen/ alessandraambrosio