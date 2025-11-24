Ѓоко Јовиќ и „Енерџи бенд“ со балада за сите заљубени – „Те сакам“ (ВИДЕО)

Ѓоко Јовиќ и екипата од „Енерџи Бенд“ во последните денови на месец ноември 2025-та ,ја промовираа својата најнова авторска песна која го носи насловот „Те сакам“.

Имено, оваа балада е прва песна од серијалот нови песни на кои бендот неуморно работеше во изминатиов период. Зад неа како автор на музиката, текстот и аранжманот се потпишува синот на Ѓоко, Михаил Јовиќ, додека видеото е снимено на неколку локации во нашата Македонија и Сиднеј, Австралија под режисерската палка на докажаните М16 продукција.

– Оваа песна им ја посветувам на сите заљубени, на сите кои имаат некој што им значи во животот, некој со кого сакаат да останат и во добро и во лошо. Пратете им ја и израдувајте им го срцето со неа, вели Ѓоко Јовиќ.

Од бендот информираат дека секој нареден месец ќе објавуваат нови авторски песни, а следната ќе биде промовирана пред новогодишните празници.

Во продолжение, проследете ја изведната на „Енерџи Бенд“ и видеото за темата „Те сакам“.