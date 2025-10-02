Го продале и креветот во кој ги минала последните денови: Семејството не остави ништо од имотот на покојната Уснија Реџепова

Уснија Реџепова почина пред десет години по тешка борба со суровата болест, а куќата во која живееше беше продадена.

По смртта на пејачката, многу се пишуваше во медиумите за нејзината семејна куќа во Вождовац, каде што живееше со својот покоен сопруг Светомир Шешиќ Шеле, а посебна бура предизвика веста дека нејзините роднини наводно почнале да го продаваат нејзиниот вреден имот преку огласи.

Меѓу неа имаше вредни антиквитети што ги собирала низ целиот свет за време на нејзиниот живот, пијано, како и креветот на покојната пејачка и актерка, во кој ги поминала последните моменти.

Како што откриле, куќата била продадена пред неколку години и сега во неа живеат жена и нејзините ќерки.

– Куќата била продадена пред неколку години и сега таму живее жена со своите ќерки, чиј сопруг ја купил куќата од братот на Уснија, Ресад Реџепов. За жал, тој починал од тешка болест помалку од една година подоцна, како и самата пејачка. Ништо многу не се променило на куќата откако е продадена, ниту внатре ниту надвор. Тој човек, уметникот, започнал нешто, но смртта го стигнала. Жал ни е што не е отворен музеј во нејзина чест. Уснија беше прекрасна жена и соседка. Многу се мачеше во последните месеци од својот живот. Не можеше да ја напушти куќата, беше врзана за креветот. Смртта на Шеле силно ја погоди. Многу страдаше кога остана без него, иако тој беше алкохоличар. Се сеќавам дека само Лепа Лукиќ доаѓаше во нејзината куќа меѓу познатите – рече соседката на Уснија, Славица.

И друга соседка се присети на легендарната Уснија.

– Секој пат кога братот на Уснија доаѓа во Белград, тој секогаш застанува покрај куќата. Застанува, гледа, па продолжува. Беше многу приврзан кон неа и тешко ја поднесе нејзината смрт. Мислам дека еднаш влегол во куќата за да разговара со новите сопственици, пред сопственикот да почине. Имале навистина убав, голем двор, се грижеле за него додека биле живи. После тоа, сè станало доста запуштено. Се сеќавам дека еднаш водата се слеваше одозгора и отиде право во правец на нивната куќа. Него го мачеше, па ја исклучи водата за да оди кај мене, а јас ја исклучив за да оди кај неговата. Тој беше голем пијач, секогаш пијан. Отиде со таа мала кола до пабот и таму се напи. Уснија беше прекрасна и добра жена. Убаво разговаравме, се шегувавме. Ми беше како сестра. Потоа слушнав дека се разболела и брзо починала. Нејзиниот брат ми кажа дека сакаат да ја продадат таа куќа, и така се случи потоа – рече и постариот сосед Александар.

Сопругата на виолинистот Добрица Васиќ исто така се присети на времето поминато во куќата на Уснија.

– Соседите беа прекрасни. Беа убави собири и седење кај нас. Шеле го познаваше мојот сопруг од ПГП. Кон крајот на својот живот, Уснија одеше на прегледи и терапија, тогаш ја видов неодамна. Беше исклучително добра жена и пејачка. Фамилијарно, тие беа малку специфични луѓе. Сеќавањето за нив ќе живее тука на крајот, тоа е сигурно – ни рече г-ѓа Васиќ на крајот, пренесува Ало/Курир.рс

фото:Facebook/ Usnija Redzepova