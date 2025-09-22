Мегафон Подароци за нашите читатели

Giveaway на Вистина во соработка со Клуб Матица!

Освој ја најновата трилер книга на Мо Хајдер – „Птичар“!

Ви подаруваме примероци од новата книга „Птичар“ од Мо Хајдер, издание на Клуб Матица (јули 2025).

📖 Кратка содржина:
Откако откриваат нешто грозоморно, детективите на Сид го активираат елитниот одред за убиства – Ампип. Пет групи, сите жртви млади жени, сите убиени во ритуален обред. Секоја обдукција открива една иста морничава шема, што укажува на најопасниот злосторник – сериски убијца со сексуални мотиви.

🏆 Награда:
Секој добитник ќе добие по една книга „Птичар“, која може да ја подигне во книжарницата Матица Ексклузив, ул. Ѓуро Стругар бр. 13 (покрај Министерството за финансии). Контакт телефони: 02/3226652 или 02/3221 138.

👉 Како да учествувате?

  1. Лајкувајте ја фан страницата на Вистина: facebook.com/vistina.com.mk

  2. Во коментар тагнете пријател/ка.

  3. Споделете го овој пост на вашиот профил.

✅ Секој учесник може да остави повеќе коментари и да тагне повеќе пријатели (со тоа си ги зголемува шансите за добивка).

📌 Правила на игра:

  • Giveaway-от трае до 30.09.2025.

  • Добитниците ќе бидат избрани по случаен избор и ќе бидат објавени на фан страната на Вистина.

  • Наградата не може да се заменува за пари или друг производ.

  • Секој добитник лично ја подига книгата во книжарницата Матица Ексклузив.

