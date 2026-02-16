Ги насмеа сите присутни – Настапот на Вики Миљковиќ прекинат поради посебно барање (видео)

Пејачката Вики Миљковиќ настапувала на приватна забава кога, на средина од нејзиниот настап, ја прекинала постара дама која ја замолила да се фотографира. Вики Миљковиќ, на чии настапи присуствуваат и најмладите и најстарите, покажа дека музиката не познава возрасни граници.

Пејачката, која живее во Белград на вода, со години е миленичка на публиката од сите возрасти, а атмосферата на нејзините настапи е секогаш исполнета со енергија, емоции и добро расположение.

Таков беше случајот и на нејзиниот неодамнешен настап, каде што беше на сцената со Нермин Ханџиќ. Додека ја забавуваа публиката и изведуваа хитови, се случи симпатична ситуација. Имено, една постара дама се приближи до сцената со желба да се фотографира со Вики, не грижејќи се што настапот траеше долго. Пејачката реагираше со својот препознатлив, весел дух.

– Госпоѓо, не можеме да се сликаме сега. Ајде да се сликаме ако одите дома. Но, поради сликањето сега мора да останете до крајот – рече Миљковиќ низ смеа. Публиката ја проследи оваа размена со аплауз и насмевки, а Вики, без двоумење, продолжи да создава одлична атмосфера до самиот крај на вечерта.

Foto: screenshot/tiktok/izvornatv