Гавазова во проѕирно мини се врцка како змија: Овој пат забавата започнува од тоалетот

Со грациозни движења и танц пред огледалото од толетот од местото каде настапуваше, фолкерката Сузана Гавазова предизвика вистинска летна возбуда кај своите верни следбеници.

Имено, возбудата Сузе ја започна уште пред да почне забавата, а истата се случуваше на „стори“ од Инстаграм.

Бело проѕирно светкаво фустанче кое ги истанка нејзните облини, а таа така надарена повторно ја отпочна својата серија врцкања од мешањето со колкови.

Егзотична и хипнотична, Гавазова направи секси денс „стартер“ можеби и пожесток од оној додека пее.

Почестени и оние кои непосредно ја гледаа и слушаа, ама и оние кои редовно ја гледаат на социјалните мрежи.

фото:instagram printscreen/ suzanagavazova