Фаталната Кармен Електра во бракот со Родман издржа девет дена, денес има ново монче и 53 години: „Имавме односи каде ќе стигнеме“

Кармен Електра ја интригира јавноста речиси исто колку и порано. Се вели дека имала бројни козметички корекции и често зборувала за својата убавина. Пред неколку години, таа го објавила прирачникот „Како да бидете секси“.

По лансирањето на колекцијата долна облека, Кармен рекла: „Мора да го познавате вашето тело и да знаете како сакате да изгледате. Откријте го тоа пробувајќи сè. Ги сакам корсетите, освен ако не сум дома, тогаш сакам нешто удобно и меко. Но, важно е да носите она во што се чувствувате најдобро.“

Многу аспекти од нејзината кариера, за жал, беа проткаени со сексизам. Во последниве години, Кармен главно учествува во ријалити програми, ТВ емисии и некои документарни серии. Таа не се појавила на филм од 2015 година и нејзината улога во „Чоколаден град“ или „Книга на огнот“.

Таа многу пати беше во центарот на вниманието поради нејзиниот бурен љубовен живот. Таа беше во брак со кошаркарот Денис Родман. Тие се венчаа во 1998 година во Лас Вегас, а се разведоа по само девет дена, напиша „Пипл“.

Иако бракот беше што е можно пократок, тие се венчаа во 1998 година и се разведоа во 1999 година. Случајно или некако, деветдневната заедница траеше две години.

Родман рече дека не бил трезен на свадбата, а таа раскажа.

„Еден ден кога Булс имаа слободен ден и не мораа да вежбаат, Денис ми рече дека има изненадување за мене. Ми ги врза очите и се качивме на неговиот мотоцикл. Кога ми го симна превезот за очи, стоевме во центарот на Булс до тренинг центарот, на централниот терен. Јадевме сладолед и имавме секс насекаде, каде и да одевме – во собата за физикална терапија, во салата за тегови, очигледно на теренот… Да бидам искрена, не мислам дека некогаш работел толку напорно во животот.“

Нејзината врска со поранешниот сопруг на Памела Андерсон и музичарот Томи Ли беше исто така следена, како и нејзината афера со Сајмон Кауел. Како што напиша „Eonline.com“ во 2013 година, таа година Кармен таа го уловила на дело Сајмон со Лорен Силверман. Врската на Лорен и Сајмон сè уште трае, двојката добила син, а се шпекулирало дека ја започнале својата врска додека таа сè уште била во брак со Ендру Силверман, кој бил пријател на познатата ТВ личност, според „Eonline.com“.

Врската на Кармен Електра со гитаристот Роб Патерсон исто така завршила неславно. Тие ја раскинале свршувачката во 2012 година по четири години врска. Се шпекулирало дека тој ѝ бил неверен, но и дека неговата борба со пороците била одлучувачка. Се зборувало многу за нејзината авантура со познатиот фудбалер Саша Ќурчиќ. „Бев и со Ева Херцигова, но Кармен Електра е најдобра во сексот. Имав акробации со неа до седум часот наутро на базенот. Таа е најлуда“, рекол Ќурчиќ, кој зборувал и за интимноста со познатата манекенка Наоми Кемпбел.

Контроверзии, многу романтични бродоломци и кариера која главно се темелеше на привлечност, иако Кармен е секако многу повеќе од убава жена.

Добро познатата убавица неодамна беше фотографирана во Беверли Хилс со тату- мајсторот Франческо Вескови, со кого го имаше својот прв јавен настап минатиот месец. Новите слики се потврда за нивната романса.

фото:Instagram printscreen/carmenelectra