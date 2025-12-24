„Фала ти, не требаше“ – Дарко Лазиќ го отвори куферот и се изненади од тоа што го виде (видео)

Пејачот Дарко Лазиќ ги насмеа своите следбеници кога покажа како неговата сопруга ги спакувала нејзините женски работи во неговиот куфер додека се подготвувал за настап.

Дарко Лазиќ, кој објави фотографија од себе како вози со сопругата во скут, бил на пат кон настап во странство кога го чекало изненадување во куферот.

Имено, додека ги распакувал своите работи, се шокирал кога наишол на чорапите.

– Дојдов во Шведска да пеам, сопругата ми спакува црни фармерки, црн џемпер, чевли… Ѝ реков да ми спакува и црни чорапи и таа ги спакува – ја започна приказната Дарко, кој покажа дека Каќа погрешно му спакувала чорапи со кристали.

– Но, погледнете ги чорапите што ми ги спакува. Ти благодарам многу, љубов моја, не требаше, знам дека ме сакаш – рече Дарко, кој рече дека не би сакал неговите деца да ги наследат неговите лоши особини и ги насмеа сите свои следбеници.

Foto: print screen/Instagram/darkolazicofficial