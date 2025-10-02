Евра летаат насекаде – Јана Тодоровиќ со полни раце бакшиш на забава

Пејачката Јана Тодоровиќ го зграби микрофонот на забавата на Надица Адемов, а гостите ја обсипаа со банкноти.

Пејачката Надица Адемов и нејзиниот сопруг Дамир синоќа организираа гала забава за да го прослават првиот роденден на нивниот син Амел.

Прославата беше организирана во ресторан во главниот град, а декорацијата беше во сина боја. На прославата присуствуваа и многу колеги на Надица, и речиси сите во одреден момент го зедоа микрофонот.

Јана Тодоровиќ го отпеа својот хит и доби огромен бакшиш, кој едвај можеше да го држи во раце. Катарина Грујиќ објави неколку видеа од прославата на социјалните мрежи и покажа дека атмосферата е на завидно ниво. https://vistina.com.mk/wp-content/uploads/2025/10/evra.mp4

На прославата покрај Јана и Каќа Грујиќ присуствуваа и Радиша Трајковиќ Ѓани, Љуба Перучица, Милан Динчиќ Динча, Урош Живковиќ, Тамара Милутиновиќ и многу други.

Foto: Printscreen/Instagram/katarinagrujić.doll