Евра летаат насекаде – Јана Тодоровиќ со полни раце бакшиш на забава

Пејачката Јана Тодоровиќ го зграби микрофонот на забавата на Надица Адемов, а гостите ја обсипаа со банкноти.
Пејачката Надица Адемов и нејзиниот сопруг Дамир синоќа организираа гала забава за да го прослават првиот роденден на нивниот син Амел.
Прославата беше организирана во ресторан во главниот град, а декорацијата беше во сина боја. На прославата присуствуваа и многу колеги на Надица, и речиси сите во одреден момент го зедоа микрофонот.
Јана Тодоровиќ го отпеа својот хит и доби огромен бакшиш, кој едвај можеше да го држи во раце. Катарина Грујиќ објави неколку видеа од прославата на социјалните мрежи и покажа дека атмосферата е на завидно ниво.
Foto: Printscreen/Instagram/katarinagrujić.doll