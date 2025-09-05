Еве со што се занимавала Емина Јаховиќ пред да стане пејачка

Пејачката Емина Јаховиќ, пред да почне да пее, се занимавала со манекенство. Сепак, тоа не била нејзина прва јавна работа, бидејќи била временски прогнозер уште од многу мала, на само 18 години.

Во текот на средношколските денови, таа била вработена во телевизијата Нови Пазар и така заработувала џепарлак.

– Сите се сеќаваме на слаткото девојче кое веднаш ни ги освои срцата. Емина беше наша миленичка, внесуваше младешка енергија и ентузијазам на телевизијата. Уживаше да стои пред камерата, се радуваше на јавните настапи, а уште тогаш знаеше дека еден ден ќе стане позната – вели нашиот извор од РТВ Нови Пазар, кој добро се сеќава на почетоците на пејачката како водителка.

Во еден момент, Емина одлучи да остане пред камерите, но да се справи со микрофонот. Набрзо заплови во музичките води и постигна успех веќе со својот прв албум. Потоа ја напушти кариерата како водител во минатото и никогаш не го споменала тоа до ден-денес.

– Со радост се сеќавам на моите тинејџерски денови. Уживав во времето што го поминав работејќи на телевизија и радио. Тоа беше првпат да ја покажам мојата креативна слобода, што подоцна ме наведе да го следам патот на музиката и јавниот живот – откри Емина, како што објави Курир.рс

фото:Instagram printscreen/yaemina