Еве што стои зад нарушените односи меѓу Јелена Карлеуша и Марија Шерифовиќ

Пејачката Марија Шерифовиќ разговараше со членовите на седмата сила пред вечервашниот(08.03) трет солистички концерт по ред, откривајќи зошто никогаш не плаче, како и детали за конфликтот со нејзината колешка Јелена Карлеуша.

Иако имаше три напорни концерти, таа истакнува дека би можела да продолжи вака до судниот ден.

– Ми беше многу тешко, бидејќи вака можам да терам до судниот ден – истакна пејачката потенцирајќи дека периодов егото и е заспано, па знае да пушто солза.

Кога е во прашање пак односот со колешката Јелена Карлеуша, таа вели:

– Нема што да ме прашаш, Карла, ако сака да се смири со мене, може да се смири веднаш. Не се расправав со неа. Па, немам поим, бидејќи Карла вели дека е лута, а јас навистина мислам дека сите тие причини се многу глупави – заклучи таа за Ало!

фото:Instagram printscreen/ zvezde granda/karleusastar/l