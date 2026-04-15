Еве што Наташа Беквалац најде во пластична кеса до контејнерот: „Ова е богатство“

Пејачката Наташа Беквалац уште еднаш покажа дека има големо срце кога реши да посвои новородено маче кое го пронајде во пластична кеса покрај контејнер.



Трогната од судбината на малото животно, пејачката не се двоумеше ниту за момент, туку реши да му ја даде топлината на домот и го донесе во својот стан на Дедиње.

Мачето го доби името Суни, и како што самата истакна, нивното семејство сега е побогато за уште еден член.

„Миријево… фрлено во пластична кеса, само го видов и отидов директно во куќата на семејството Беквалац. Па, тоа не е богатство, ниту сребро ниту злато, туку богатство кое е драго на срцето. Нашето богатство се зголеми. Добредојдовте, госпоѓице Суни, се надевам дека сме подготвени за Ваше Височество“, напиша Наташа.

Патем, ова не е прв пат Беквалац да посвои напуштено животно. Познато е дека таа претходно им има дадено дом на уличните кучиња.

