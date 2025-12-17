Еве колку заработува Јована Јеремиќ за само еден час

Јована Јеремиќ неодамна откри дека успева да заработи околу 300 евра на час, па затоа не сака да поминува време дома работејќи домаќински работи.

Бидејќи не поминува многу време во станот, наместо да го чисти, го користи тоа време за да заработи пари, а има и помошничка која се грижи за нејзината куќа.

– Отсекогаш сум била ќерка на шефот и знам како да ги почитувам парите. Тој не ги сака парите на сите, тој избира во чии раце ќе одат и ги сака луѓето кои го почитуваат, но кои не зависат од него. Ова е филозофијата на која ме научи татко ми, кој отсекогаш сакал пари – започна Јована.

– Секогаш велеше дека парите не смеат да ми ја земат душата, дека треба да го почитувам секој динар, за тие пари да ме сакаат. Милион пати ми се случило парите да не ми се приоритет. Не ја работам работата што ја работам за пари, работев на телевизија со години без динари, но парите избраа да дојдат во мои раце затоа што тие секогаш ме сакаа и ме сакаат до ден-денес – продолжи Јеремиќ.

– Тато секогаш ми велеше дека тие секогаш имале пари кога живеев со нив, а кога си заминав, купот почна да се намалува. Се трудам да не поминувам многу време дома затоа што времето дома е потрошено залудно. Претпочитам да заработам 200-300 евра за еден час отколку да ја бришам бањата и да ја усисувам куќата затоа што можам да ѝ платам на жена 600-700 динари за тоа, така ми е поевтино – објасни водителката.

фото:Instagram printscreen/jeremicjovana