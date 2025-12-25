Еве како изгледа вилата на Лепа Брена во Мајами: Вреди 18 милиони долари

Пејачката Лепа Брена и нејзиниот сопруг Боба Живојиновиќ поседуваат луксузна вила во Мајами, чија вредност се проценува на 18 милиони долари. Вилата на Лепа Брена во Мајами се наоѓа на брегот на океанот и има 557 квадратни метри. Има шест спални соби и шест бањи, две кујни и бар на отворено.

Брена и Боба, кои заработија 300.000 евра од миење прозорци, решија да ја продадат вилата пред неколку месеци, но додека тоа не се случи, семејството Живојиновиќ ужива во шармот на својата куќа на брегот.

– Точно така, куќата наскоро ќе биде целосно завршена и решивме да ја продадеме. Мислам дека тоа ќе биде куќата што беше изградена за рекордно време во Мајами бидејќи ја започнавме изградбата минатата година, а сега наскоро ќе биде завршена. Поранешната тенисерка Мартина Навратилова е веднаш до нас, а нејзината куќа се градеше речиси три и пол години – претходно изјави Боба за Блиц, додавајќи:

– Размислувавме да го изнајмиме, но потоа Брена и јас седнавме и се договоривме да го продадеме сепак, па ќе изградиме нова следната година. Нашиот бизнис е повеќе поврзан со Европа и штета е што таква куќа би била празна на такво место. Од друга страна, по пандемијата на коронавирусот, луѓето од Њујорк почнаа да се селат во Мајами и ова стана барана дестинација за живеење. Има релативно малку куќи по должината на брегот и нивните цени се добри во моментов. Решив да го искористам тоа.

Foto: Instagram printscreen/viktorernest/lepabrenaa