Емотивни сцени во домот на Луна и Марко: „Моето срце е на место“

Пејачката Анабела Атијас објави емотивна фотографија со својата ќерка Луна Ѓогани, која рано утрово пристигна во Белград со својот сопруг Марко Миљковиќ.

Инфлуенсерката Луна Ѓогани едвај чекаше да се врати дома за да ги прегрне своите деца, а нејзината мајка Анабела Атијас не ја криеше својата среќа поради враќањето од одморот кој се претвори во агонија поради војната на Блискиот Исток.

Таа објави фотографија на социјалните мрежи со својата ќерка која пристигна рано утрово со емотивни зборови: „Моето дете се врати“.

Луна објави и фотографии на кои ги прегрнува своите ќерки, среќна што конечно се повторно заедно. „Моето срце е на вистинското место“, рече инфлуенсерката.

Да ве потсетиме, Луна и Марко планираа да уживаат во одморот на егзотичните Малдиви, но сè се претвори во вистински „пекол“ кога, поради ескалацијата на безбедносната ситуација на Блискиот Исток, не можеа да се вратат во Србија. Како што истакнаа, нивниот одмор бил прекинат во моментот кога слушнале за првите бомби, особено затоа што, според Луна, агенцијата преку која патувале ги оставила сами на себе. На крајот, успеале да најдат билети што ги чинеле и до 6.000 евра.

фото:Instagram printscreen/luna_djogani