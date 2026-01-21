Емили Ратајковски во ултра жешко издание со секси предигра пред огледалото

Американската манекенка Емили Ратајковски ги изненади своите следбеници со нова објава на социјалните мрежи, каде што позираше водолна облека од тантела.

Ратајковски објави видео на кое позира пред огледало во бордо сет од долна облека.

Објавата собра голем број реакции, а само некои од коментарите беа: „Најубавата жена на светот“, „Што и да е ова, не престанувај“, „Секогаш убава и секси“, „Толку си згодна“.

View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Исто така, оваа манекенка неодамна предизвика бројни реакции откако објави видео на кое тверка, а потоа фотографија од џамија на која носи шамија.

Многумина ја критикуваа за овој потег, наведувајќи дека ги навредила муслиманите.

фото:Indtastagram prinntscreen/emrata