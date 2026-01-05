Експертите предупредуваат: Гел лаковите и УВ ламбите за нокти може да бидат поопасни отколку што мислиме!

Од алергии и оштетувања на кожата до предвремено стареење – еве што секоја жена треба да знае пред следниот маникир.

Гел лаковите со години се симбол на уредни и долготрајни нокти, но сè повеќе се поставува прашањето – по која цена? Дерматолозите и експертите за нега на кожата предупредуваат дека честата употреба на гел лакови и UV/LED ламби може да има здравствени последици, особено ако се користат без паузи и заштита.

UV ламби = изложеност на зрачење

Иако се помалку моќни од солариумите, UV ламбите за нокти емитуваат зрачење кое влијае на кожата на рацете. На долг рок, ова може да доведе до:

предвремено стареење на кожата – појава на дамки – зголемен ризик од оштетување на клетките

Гел лаковите можат да предизвикаат сериозни алергиски реакции

Хемикалиите што се наоѓаат во гел лаковите можат да предизвикаат:

чешање и црвенило – лупење на кожата околу ноктите – болно воспаление и егзема

Ноктите стануваат тенки, кршливи и ослабени

Честото стругање, агресивното отстранување на гелот и постојаното „затворање“ на ноктот со слоеви од производот доведуваат до:

лупење на ноктите – губење на природната цврстина – побавен раст

Ризик од инфекција ако хигиената не е на ниво

Недоволно стерилизираната опрема и оштетената кожа околу ноктите можат да бидат идеално место за развој на габи и бактерии. Посебен проблем се малите рани кои често остануваат незабележани.

Дали треба целосно да се откажете од гел лак?

Не мора – но умереноста е клучна.

Совет од експерти:

правете паузи помеѓу гел маникирите

користете заштитен крем со SPF на рацете

не го отстранувајте гелот со сила

изберете докажани салони и квалитетни производи.

Убавите нокти не треба да бидат на штета на вашето здравје. Свеста, соодветната грижа и повремената пауза можат да направат огромна разлика. Трендовите поминуваат – здравата кожа и нокти остануваат.

фото:Freepik

извор:попара.мк