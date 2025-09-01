Едита Арадиновиќ каква никогаш не била: Пејачката се здебели 10 килограми

Едита Арадиновиќ е една од најсексапилните поп пејачки од Србија. Напорните тренинзи и стегнатото тело се нешто со кое Едита се фалеше, но досега.

Имено, пејачката откри дека се здебелила 10 килограми, поради што јавно „плачеше“ на социјалните мрежи.

– Се здебелив речиси десет килограми и размислувам ако сега вака, слободно можам да кажам дебела, да снимам видео и да тверкам во него. Признавам, се здебелив во главата и стомакот, но не е важно што надежта последна умира – рече Едита и ја откри причината зошто нема линија на која е навикната:

– Многу долго време сакав да се откажам од никотинот и тоа се случи и затоа се здебелив.

фото:Instagram printscreen/editaaradinovic