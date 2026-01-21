„Душко не плаќа алиментација“: Јелена Карлеуша откри дека сама ги издржува ќерките

Пејачката Јелена Карлеуша откри за „Информер“ дека нејзиниот поранешен сопруг Душко Тошиќ не плаќа алиментација за нивните ќерки Атина и Ника Тошиќ. Јелена Карлеуша повторно предизвика возбуда во јавноста, упатувајќи сериозни обвинувања против својот поранешен сопруг Душко Тошиќ.

Во ексклузивно интервју за „Информер“, пејачката, која неодамна изјави дека не би се вклопила во „Егзатлон“, отворено проговори за нивната врска по разводот, алиментацијата за нивните ќерки Атина и Ника, но и за бројни теми од нејзиниот приватен и професионален живот, не криејќи ги своите ставови за колегите од шоубизнисот.

Во какви односи сте со вашиот поранешен сопруг? –

– Во никаква односи, не комуницираме! Децата имаат одличен однос со него, сè е нормално, токму како што треба да биде, но ние двајца немаме никаков контакт.

Дали Душко плаќа алиментација? – Дали треба да ја кажам вистината?! Тој не плаќа алиментација, еве апел сега!

Како е можно толку успешен спортист да ги избегнува своите обврски?

– Се обидувам да го решам овој проблем надвор од медиумите и преку некаков човечки контакт преку адвокат, но не успевам. Во име на сите жени кои се борат за правото да ја добијат оваа помош од своите партнери и татковците на своите деца, должна сум да зборувам за тоа. Србија воведе нов закон, според кој ова ќе биде регулирано. Ако едниот родител не исплати две алиментации на другиот родител кој има старателство над децата, другиот ќе ја наплати од државата, а државата ќе го гони оној кој не ги исполнува своите законски пропишани обврски. Значи, и Душко ќе биде решен! – одговорила Карлеуша полна со самодоверба.

Foto: print screen/Facebook/Jelena Karleuša