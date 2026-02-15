Драмски театар – Скопје ја соопшти веста за смртта на актерката: Почина Ленче Делова

„Нејзиниот талент, топлина и насмевка ќе останат засекогаш во нашите срца и спомени. Театарот загуби уметник, а ние – пријател и прекрасен човек“, соопштија од Драмски театар, изразувајќи искрено сочувство до семејството и најблиските.

Ленче Делова е родена на 15 јуни 1948 година во Скопје. Својот актерски пат го започнува како глумец-аматер во 1964 година, а од 1970 станува член на ансамблот на Драмски театар – Скопје, каде останува до пензионирањето во 2013 година. Во текот на повеќе од четири децении активна работа, таа оствари една од најбогатите кариери во македонскиот театар.

Меѓу нејзините најзначајни улоги се вбројува Офелија во „Хамлет“, за која во 1978 година ја добива наградата „13 Октомври“. Во 1996 година ја добива наградата за најдобро глумечко остварување на МТФ „Војдан Чернодрински“ за улогата на Трајанка во „Ни ќар ни зијан“, а во 2006 година ѝ е доделена и наградата за животно дело „Војдан Чернодрински“ за исклучителен придонес во театарската уметност.

Покрај сцената, Делова остави силен печат и во филмската и телевизиската продукција. Публиката ја памети по улогите во сериите „Чук, чук Стојанче“, „Солунски патрдии“, „Во светот на бајките“ и „Ајде да се дружиме“, како и по учеството во филмот „Пред дождот“. Нејзината филмографија опфаќа бројни наслови од 1970-тите до 2010-тите години, што сведочи за долга и плодна уметничка активност.

Со заминувањето на Ленче Делова, македонската културна сцена губи истакната актерка чиј труд и посветеност трајно се вградени во историјата на националниот театар и аудиовизуелната продукција.